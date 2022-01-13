تجري الحكومة الأمريكية محادثات مع شركة استرازينيكا للحصول على 500 ألف جرعة من عقار الأجسام المضادة لفيروس كورونا الذي تنتجه الشركة، ليستخدمه الأشخاص المعرضون للخطر قبل التعرض للفيروس لمنع الإصابة بالأمراض الخطيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيف زينتس، منسق التعامل مع كوفيد 19 فى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ،قوله إن الإدارة

واسترازينيكا بدآ "عملية طلب" الجرعات، التي تستهدف المرضى الذين يعانون من نقص المناعة. وسيرفع الطلب الجديد المشتريات الأمريكية الإجمالية إلى أكثر من مليون جرعة، من المقرر تسليمها بنهاية آذار/مارس.

وقال زينتس "الحكومة الاتحادية كان لها دور فعال في عملية الأبحاث والتطوير لهذا المنتج.. الخلاصة، لقد تحركنا بقوة لدعم وتأمين مجموعة متنوعة من علاجات كوفيد".