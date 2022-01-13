أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة في الإمارات، انطلاق الفعاليات الترويجية للبطولة والمقدمة من شركة "علي بابا كلاود" الصينية للحوسبة السحابية، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

وأوضح مجلس أبوظبي الرياضي عبر موقعه على الإنترنت أن العروض تتضمن عودة "ظبي"، وهو التعويذة الرسمية للبطولة، بعد ظهورها الأول في نسخة عام 2009، إلى جانب تنظيم جولة لكأس البطولة الرسمية في مختلف أنحاء الإمارات.

وتشمل أجندة الفعاليات عددا من برامج البطولة المجتمعية والنشاطات التفاعلية التي تهدف إلى تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى وتشجيعهم على اتباع نمط حياة رياضي وصحي.

كذلك تساهم التعويذة الرسمية "ظبي" وجولة الكأس في رفع وتيرة الحماس لدى الجماهير من خلال الجولات والأنشطة المتنقلة في "إكسبو دبي 2020" وعدد من الأماكن العامة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة.

وستقدم هذه الأنشطة والفعاليات المصاحبة فرصة مميزة للجماهير للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة.

وأصبحت التعويذة "ظبي" جزءا أساسيا من البطولة، حيث كان آخر ظهور لها في نسخة 2018 التي أقيمت في الإمارات، عندما شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور الجماهيري وخصوصا عند صغار السن.

وقال محمد بن هزام الظاهري المتحدث الرسمي للجنة المنظمة لمونديال الأندية بالإمارات :"نحن سعداء جدا بعودة /ظبي/ وجولة الكأس لبرامجنا المجتمعية وعروضنا التفاعلية قبل انطلاق البطولة المرتقبة من قبل جميع عشاق كرة القدم". وأضاف :"البرامج المجتمعية تعد جزءا أساسيا من استضافتنا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، ونهدف لتوفير تجربة لا تمحى من ذاكرة الجميع وتحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع وإلهامهم بأهمية ودور الفعاليات الرياضية وانعكاسها المهم في تعزيز دور الرياضة كنمط يومي في الحياة".

وتابع الظاهري :"ظبي يمثل الغزال العربي والذي يعد جزءا من هوية إمارة أبوظبي ويرمز للجمال والقوة والسرعة، وأود التأكيد أن صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة والعروض المجتمعية هي أولويتنا القصوى ونحن على تواصل يومي مع الجهات المعنية لمراقبة الوضع الحالي والتأكد من أننا نقدم أعلى تدابير الصحة والسلامة الوقائية".

وستشهد البطولة المقررة بين الثالث و12 من شباط/فبراير المقبل مشاركة ممثل دولة الإمارات نادي الجزيرة بالإضافة إلى الفرق الستة أبطال القارات.

ويشارك في البطولة، تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي، وبطل كأس كوبا ليبرتادوريس بالميراس البرازيلي، وبطل أفريقيا الأهلي المصري، وحامل لقب دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي، وممثل قارة أوقيانوسيا بيري التاهيتي