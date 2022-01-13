أعلن حي جميل ، المجمع الإبداعي الذي تم افتتاحه حديثا كمقر لمؤسسة فن جميل في جدة، فوز الرسام والنحات المقيم في الرياض ناصر الملحم بتكليف واجهة حي جميل، وهو برنامج سنوي جديد يمنح الفنانين فرصة تطوير عمل فني عام على "لوحة" بطول 25 مترا على واجهة المبنى، ليصبح العمل جزءا من الهدف المعماري للمكان الذي صممه استوديو "واي واي" الحائز على العديد من الجوائز .

تم اختيار تكليف عام 2021- 2022 من خلال الترشيح وعملية تحكيم دقيقة، ومنحها لملحم بناء على براعة مقترحه المستوحى من حكاية فولكلورية من خلال تصميم دقيق بعنوان "ملامح من الوعي الجمعي".

ويستوحي العمل الفني لواجهة حي جميل ملامحه من الحكاية الفلكلورية "الحمامة والحجل والغراب" بالتناغم مع المعرض الافتتاحي لحي جميل "على المائدة: الذاكرة، البيئة، المكان"، فيعيد العمل "ملامح من الوعي الجمعي"، مع ألوانه الأساسية الزاهية والتركيبات الهندسية، تجسيد حكاية الطيور في زمن المجاعة والجفاف، التي كان يدفعها أصحابها للهجرة جنوب شبه الجزيرة العربية بحثا عن الماء، وقد تم تطوير التكليف الفني بالشراكة مع الفنانة والمعمارية تمارا كالو .

وتعليقا على تكليف واجهة حي جميل، قال ناصر الملحم: "يلقي هذا العمل الضوء على أهمية التعاون في أثناء الظروف والأوقات الصعبة، وعلى أهمية الوجود المتناغم للوصول إلى وعي جماعي وتحقيق هدف أسمى، ألا وهو النقاء الداخلي للروح"، مشيرا إلى أن هذه التجربة تدفعه للشعور بالتواضع لكونه من أوائل من شاركوا هذا المشروع .

وأضاف: "أنا ممتن لمؤسسة فن جميل ولكل من دعمني وشجعني، وعلى يقين بأن مشاركتي في حي جميل ستمكنني من استكشاف عملي أكثر وتنميته، فهذه فرصة رائعة للقاء مبدعين أكثر والتعرف عليهم، وأتمنى أن يجلب هذا العمل البهجة للأحياء المجاورة لحي جميل بجدة، وأن تضيء الألوان حياة كل من يتفاعل معها .

وعن الهدف المعماري لحي جميل، قال وائل الأعور، المعماري الرئيس لتصميم "واي واي": "تم تصور الواجهة للمبنى على أنها لوحة فارغة ومساحة للفن ليكون هناك حوار دائم مع الجيران والمدينة، مما يسمح للمركز بإبراز نشاطه للخارج، وبما أن الهدف هو إجراء حوار مستمر مع البيئة التي يقع فيها حي جميل، تقرر أن يكون هناك عمل جديد كل عام".