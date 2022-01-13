قالت شركة أسترازينيكا اليوم الخميس إن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها المقاوم لكوفيد-19 أظهرت أن الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون وغيره من السلالات المتحورة من فيروس كورونا بما في ذلك بيتا ودلتا وألفا وجاما.

وقالت شركة الأدوية العالمية إن الاستجابة المتزايدة لوحظت في أولئك الذين تم تطعيمهم سابقا إما بلقاحها أو بأحد اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

وأضافت أنها سترسل هذه البيانات إلى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم نظرا للحاجة الملحة إلى الجرعات التنشيطية.

وأنتجت أسترازينيكا اللقاح بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد ووجدت الدراسات المعملية الشهر الماضي أن الحقن بثلاث جرعات من لقاح أسترازينيكا كان فعالا في مقاومة متحور أوميكرون الجديد سريع الانتشار.

والبيانات هي الأولى التي تعلنها الشركة من تجاربها على الجرعة المعززة من لقاحها.

وجدت تجربة بريطانية كبيرة في ديسمبر كانون الأول أن اعطاء جرعة تنشيطية من لقاح أسترازينيكا زادت من الأجسام المضادة بعد التطعيم الأولى بنفس اللقاح أو بلقاح فايزر الذي يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.