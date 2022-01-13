تستضيف ساحة معبد الملكة حتشبسوت، المنحوت في جبال جبانة طيبة القديمة، بالبر الغربي لمدينة الأقصر بصعيد مصر، غدا الجمعة، سباقات الدورة رقم 29 من ماراثون مصر الدولي.

وقال جاسر رياض، رئيس الماراثون، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) ، اليوم الخميس، إن دورة هذا العام ستقام بمشاركة متسابقين من 32 دولة عربية وأجنبية، بينها السعودية، والكويت، والأردن، وقطر، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، وسويسرا، وبلجيكا، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وكانت سلطات محافظة الأقصر أعلنت إنهاء استعداداتها لاستضافة الماراثون الذي يقام للعام الـ 29 دون انقطاع، والذي يطوف المتسابقون من خلاله حول جبانة طيبة القديمة في البر الغربي لمدينة الأقصر، وما تضمه من معابد شيدها ملوك مصر القديمة، مثل معابد الرامسيوم، وامنحتب الثالث، وسيتي الأول، ومرنبتاح، وهابو، بجانب مقابر ذراع أبوالنجا، والعساسيف، ودير المدينة.

وكان نائب محافظ الأقصر، محمد خيري عبد القادر، أكد جاهزية سلطات المحافظة لاستضافة الماراثون الذي يعد أحد الأحداث المدرجة ضمن الأجندة السنوية للسياحة المصرية، ويحظى برعاية مشتركة من وزارة السياحة والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، بجانب سلطات محافظة الأقصر.