تخطط شركة روبن هود ماركتس الأمريكية للسماح لمعظم موظفيها بالعمل عن بعد بصفة دائمة، تبنيا لسياسة العمل من المنزل التي بدأت مع ظهور جائحة كوفيد- 19

ولن تطالب الشركة التي يقع مقرها في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الموظفين بالعمل من المكاتب بصفة منتظمة، وفقا لبيان . وسيتمكن الموظفون من العمل في المكاتب أيضا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ودفعت جائحة كوفيد- 19 الشركات من وول ستريت إلى وادي السيليكون إلى إعادة التفكير في ضرورة العمل في المكاتب.

وبينما دفعت شركات الأوراق المالية والبنوك موظفيها إلى العودة للعمل في المكاتب، كانت بعض شركات التكنولوجيا أكثر مرونة.

وأرجات شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، في وقت سابق من الأسبوع الجاري خططا للعودة إلى المكاتب إلى آذار/ مارس المقبل ،وستطالب الموظفين العائدين بالحصول على جرعة معززة من لقاح مضاد لكورونا.