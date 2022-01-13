وضع مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) خطة لتسهيل تنمية الاقتصاد الرقمي خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025).

وتهدف البلاد إلى رفع نسبة القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي في إجمالي ناتجها المحلي إلى 10 بالمائة في عام 2025، ارتفاعا من نسبة 7.8 بالمائة في العام المنصرم، حسب الخطة.

وجاء في الخطة أنه بحلول عام 2025، ستشهد الصين وصول التحول الرقمي للصناعات إلى مستوى جديد، وتطور الخدمات العامة الرقمية لتصبح أكثر شمولا، وتحسن نظام حوكمة الاقتصاد الرقمي بشكل ملحوظ.

وتوضح الخطة بالتفصيل المهام الرئيسية في ثمانية مجالات، بما فيها تحسين وترقية البنية التحتية، ودفع التحول الرقمي للشركات، وتوسيع التعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي.

وذكرت الخطة أن الصين ستقوم بتقوية دعمها لبحوث اتصالات الجيل السادس وتطويرها وتعزيز الابتكار في مجالات استراتيجية مثل الدوائر المتكاملة والذكاء الاصطناعي وتسهيل تنمية أنماط أعمال جديدة.

وستستكشف البلاد أيضا إقامة قواعد في مجالات تدفقات البيانات عبر الحدود، والوصول إلى السوق، وأعمال مكافحة الاحتكار، واليوان الرقمي، وحماية الخصوصية في العصر الرقمي، بالاستفادة من القواعد والتجارب الدولية، وفقا للخطة.