قال خبير الأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن "الجميع تقريبًا" سيصاب في نهاية المطاف بمتغير أوميكرون لفيروس كورونا.

وأضاف فاوتشي في تصريحات لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: "أوميكرون على درجة غير عادية وغير مسبوقة من قابلية الانتقال، سنجد في النهاية أنه أصاب الجميع تقريبًا"، حسبما نقلت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وتم اكتشاف متحور اوميكرون في نوفمبر الماضي وتسبب منذ ذلك الحين في زيادة عدد الحالات في جميع أنحاء العالم، مما دفع بعض البلدان والولايات والمدن إلى إعادة فرض القيود.

ويعد أوميكرون هو المتحور الأكثر انتقالًا الذي ظهر حتى الآن، ولكن يبدو أنه يتسبب في عدد أقل من حالات الاستشفاء والوفيات مقارنة بالطفرات السابقة للفيروس.