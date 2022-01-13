قال فريدي بوبيتش، المدير الإداري لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، إن كرة القدم الاحترافية تواجه تغييرات كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأنها ستصبح أكثر صحية أكثر في المستقبل.

وقال بوبيتش لصحف دار نشر "آر.إن.دي" إن رأس المال سيكون المفتاح للعديد من الأندية وأنه يتوقع أن يهدأ سوق الانتقالات.

وقال بوبيتش :"ستظل هناك بعض الانتقالات الكبيرة حيث لا يزال هناك أشخاص يملكون الكثير من الأموال. ولكن في ألمانيا سنتعامل مع الأمر بحذر شديد وسنقلصه بدلا من ذلك".

وقال بوبيتش إنه سعيد بأصول هيرتا، ولكن الافتقار إلى العائدات التي يحصل عليها النادي من حضور الجماهير للمباريات التي تقام على أرضه أمام فرق مثل يونيون برلين وبايرن ميونخ، ستجبرهم على الإدخار بشكل إضافي.

وتقام مباريات كرة القدم في ألمانيا دون حضور الجمهور، أو بحضور عدد محدود للغاية من الجماهير، منذ كانون الأول/ديسمبر.