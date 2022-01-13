قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن نسبة الإجازات المرضية أو التوقف عن العمل بسبب المعاناة من أعراض فيروس كورونا أو الخضوع للعزل الذاتي أو الحجر الصحي بلغت 3% في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجل التقديرات المماثلة في حزيران/يونيو .2020

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن استبيانا أجرته منصة بيزنس انسايتس أظهر أيضا أن القطاعات الخدمية، مثل صالونات تصفيف الشعر وخدمات التجميل الأخرى، سجلت أعلى مستويات لغياب العاملين، بواقع 7%.

وسجلت 21% من الشركات زيادة في حالات الإلغاء من جانب العملاء الشهر الماضي؛ وبلغت نسبة الإلغاءات في قطاع الأنشطة الخدمية 64%، مقابل44% في قطاع الضيافة والمطاعم.

وأشارت 16% من الشركات إلى أنها تضررت من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الشهر الماضي، وبلغت النسبة 35% في قطاع التصنيع.