قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن جيشها قادر على اكتشاف واعتراض ما تدعي كوريا الشمالية إنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع -في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن جيش كوريا الجنوبية يمتلك قدرات ليس فقط على اكتشاف هذا القذيفة ولكن أيضا اعتراضها، مشيرا إلى أنه تم تعزيز نظام الحماية والدفاع بشكل مستمر للاستجابة.

وأشار إلى أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع سجل سرعة قصوى تبلغ 10 ماخ- أي 10 أضعاف سرعة الصوت- خلال "مرحلة التعزيز" بعد الإقلاع مباشرة، ما يشير إلى أنه قد يكون صاروخا باليستيا قياسيا.

يأتي ذلك بعد أن زعمت كوريا الشمالية أنها نفذت بنجاح إطلاق صاروخين تفوق سرعتهما سرعة الصوت، يوم الأربعاء الأسبوع الماضي والثلاثاء من هذا الأسبوع، في إشارة إلى سعيها المستمر للحصول على صاروخ عالي التقنية.