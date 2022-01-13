لا تزال خطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف اسثمارات معينة في الطاقة النووية كاستثمارات مستدامة تثير الجدل، حيث قدمت رئيسة الموضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتس أراء متعارضة في تصريحاتهما الأخيرة حول هذه القضية.

وقال شولتش في برلمان برلين "لتوضيح الأمر: استخدام الطاقة النووية ليس عملا مستداما. كما أن هذا ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية".

وقال شولتس إن الطاقة النووية كانت "مسارا أغلى ثمنا، لا تزال العديد من الأمور بشأنه غير واضحة". وأكد أن قرار ألمانيا بالتخلص من صناعة الطاقة النووية وتجنب أي مخاطر مرتبطة بحوادث نووية، كان قرارا "صحيحا".

وكانت تصريحات شولتس تشير بشكل خاص إلى خطة المفوضية الأوروبية لتصنيف الاستثمارات في بعض محطات الطاقة النووية والغاز على أنها "مستدامة" في المستقبل.

في غضون ذلك، قالت فون دير لاين، وهي وزيرة دفاع ألمانية سابقة، لصحيفة "زيت" الألمانية إن الطاقة النووية وطاقة الغاز لا تزالان جزء مهما في مزيج الطاقة في أوروبا.

وأضافت "سوف نحتاج إليهما، طالما لا توجد طاقة متجددة كافية"، مؤكدة دعمها الكامل لخطط المفوضية.