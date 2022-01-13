ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة هيتاشي ليمتد الصناعية اليابانية العملاقة تعتزم بيع نحو نصف حصتها في شركة هيتاشي لمعدات التشييد التابعة لها.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن هيتاشي ستبيع أسهم هيتاشي لمعدات التشييد لشركتي إيتوشو وجابان إنداستريال بارتنرز.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجموعة هيتاشي تمتلك حاليا 51% من أسهم هيتاشي لمعدات التشييد.

يذكر أن مجموعة هياتشي ليمتد، التي يوجد مقرها في منطقة تشيودا اليابانية، تضم العديد من الشركات التي تعمل في مجموعة واسعة من المجالات بدءا من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وحتى المعدات الثقيلة ومشروعات البنية التحتية.