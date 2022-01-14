أسامة أبو السعود



في إطار جهود إدارة شؤون الحج والعمرة في الإشراف والمتابعة لمنظمي رحلات الحج والعمرة، قامت الإدارة بجولة ميدانية على مكاتب السياحة والسفر التي تمارس نشاط تنظيم رحلات العمرة، للتأكد من مدى التزام المكاتب بالقانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن تنظيم رحلات الحج والعمرة.



وكانت الجولة برئاسة علي الشايع كبير اختصاصي قانوني وعبدالعزيز الشطي باحث قانوني في محافظة الفروانية حيث زار عدد من مكاتب السياحة والسفر والتي تم رصدها مخالفة للقانون في مادة رقم (3) على أنه لا يجوز تسيير أو الإعلان عن حملة حج أو عمرة بقصد الربح إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة، حيث إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعتبر جهة الاختصاص في متابعة مزاولي نشاط العمرة.



وجرى استيضاح جميع الإجراءات المطلوبة حيث تستطيع المكاتب تعديل أوضاعها وذلك بإضافة نشاط تنظيم رحلات العمرة.



وأبدت تلك المكاتب استعدادها للتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (متمثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة) للحصول على التراخيص اللازمة.