عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع حكومة جمهورية أوزبكستان للتباحث حول مذكرة تفاهم بين الطرفين فيما يخص استقطاب العمالة للبلاد.



وتأتي هذه المباحثات في إطار سعي الهيئة لتعزيز التعاون الفني وفتح المجالات مع عدد من الدول لتوفير العمالة الماهرة بما يحتاج اليه سوق العمل من مختلف التخصصات، كما تمت مناقشة مذكرة التفاهم لتبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي وتم الاتفاق على المسودة النهائية للمذكرة على أن يتم اتباع الطرق الديبلوماسية للمضي قدما للتوقيع على هذه المذكرة.



ومثل وفد الكويت من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي وعضوية كل من الباحث القانوني بإدارة العلاقات الدولية عبدالعزيز خليفة والمترجم بإدارة العلاقات الدولية أحمد الزيد وباحث العلوم السياسية في إدارة العلاقات الدولية فاطمة النجادة وممثل الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الباحث القانوني مرحب الظفيري.