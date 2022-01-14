أسامة أبوالسعود



أعلن مجلس ادارة نقابة العاملين في الشركة الكويتية للصناعــات البتــرولية المتكاملة «كيبيك» التشكيل الجديد لمجلس إدارة النقابة للدورة 2022 ـ 2025 برئاسة مساعد الشريد. وجاء تشكيل المجلس الجديد كالتالي:



٭ مساعد مشاري الشريد ـ الرئيس بالتزكية



٭ أحمد يوسف اللوغاني ـ نائب الرئيس بالتزكية



٭ عبدالله مطلق الهاجري ـ امين السر بالتزكية



٭ محمد حميد أكبر ـ أمين السر المساعد بالتزكية



٭ بدر الكندري ـ أمين الصندوق بالتزكية



٭ أحمد فريد العوضي ـ عضوا



٭ أحمد قاسم البصري ـ عضوا



٭ سلمان الصانع ـ عضوا



٭ محمد العطار ـ عضوا



٭ عثمان العنزي ـ عضوا



٭ منصور العسلاوي ـ عضوا



٭ فيصل الفضلي ـ عضوا



٭ مشعل السبيعي ـ عضوا



٭ سعد فهد العجمي ـ عضوا



٭ سلطان الصابري ـ عضوا



ووجه رئيس مجلس الادارة الجديد مساعد الشريد الشكر لاعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة، معاهدا الله على حفظ الامانة وصيانة العهد، معلنا السعي لتحقيق المزيد من الانجازات لصالح عمال شركة «كيبيك».