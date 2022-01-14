أثارت مباراة تونس ومالي، في افتتاح المجموعة السادسة من كأس أمم افريقيا، عاصفة من الجدل وردود الفعل العنيفة على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، وذلك بعد «الفضيحة» التي كان بطلها الحكم الزامبي جاني سيكازوي.



وكان سيكازوي محور حادثة تحكيمية غير مسبوقة، عندما أعلن نهاية المباراة في مناسبة أولى بالدقيقة 85، ثم تدارك خطأه لكنه سرعان ما أطلق من جديد صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 89، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم مالي بهدف من دون رد.



وتعددت المواقف القانونية حول «واقعة سيكازوي»، اذ قال الخبير المتخصص في قانون كرة القدم أنيس بن ميم إنه «استنادا إلى القوانين العامة لكرة القدم وحسب المادة السابعة، فإنه إذا أوقفت المقابلة قبل انتهاء التوقيت الرسمي فالقرار يكون بإعادتها»، مضيفا أن «إعادة المباراة من بدايتها أمر لا بديل عنه».



وتابع بن ميم «المادة الخامسة من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة، تشير إلى أنه إذا أعلن الحكم نهاية المباراة والتحق مع الفريقين بحجرات الملابس، لا يمكن له الرجوع في قراره، وبالتالي فإن عدم عودة الفريق التونسي إلى الملعب كان قرارا صحيحا لكي يثبت أن الخطأ على الحكم».



في المقابل، كشف المحامي وخبير القانون الرياضي كمال بن خليل أنه «من الصعب جدا أن يتخذ الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) قرارا بإعادة المباراة، فالقانون واضح في هذه المسألة وهو أنه عند الخطأ في احتساب التوقيت يقع الاتفاق على دعوة الفريقين لاستكمال الدقائق المتبقية، وفي مباراة تونس ومالي رفض لاعبو منتخب تونس العودة وتمسكوا بقرارهم، في وقت كان لاعبو مالي على أرض الملعب ينتظرون استكمال اللقاء. المباراة دخلت طي التاريخ وسيتم إقرار فوز مالي بالنتيجة المسجلة (1-0)».



وقال بن خليل «قرار المنظمين ومسؤولي «الكاف» كان واضحا وهو العودة للميدان لإكمال ما تبقى من الوقت القانوني والدقائق الإضافية التي ستحتسب، وهنا عاد المنتخب المالي إلى الميدان ورفض منتخبنا التونسي العودة وهذا معطى مهم جدا. أعتقد أن منتخب تونس وقع في ورطة قانونية، فالمنظمون قرروا استئناف المباراة بما يفيد معه أنهم استعملوا الصورة الثانية من الفصل السابع من قوانين كرة القدم، الذي يشير إلى أن المباراة التي لا تستكمل في وقتها القانوني تعاد إلا إذا كانت هناك لوائح تنص على خلاف ذلك، أو قرر المنظمون خلاف ذلك».



في السياق ذاته، أكد الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية أنه «من الصعب جدا إعادة المباراة في مثل هذه الحالات. الحكم مطالب باستكمال اللقاء حتى وإن عاد اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس».



وكشف الغندور أن «سيكازوي كان غير متزن بالمرة في كل قراراته، لكن كان عليه على الأقل طلب المساعدة من الحكام المساعدين أو من غرفة حكام الفيديو لتعديل التوقيت الصحيح لساعته. كل الطاقم التحكيمي مدان لكن المباراة لن تعاد».