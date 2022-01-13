مفرح الشمري

توفي المفكر السعودي علي الهويريني، عن عمر 76 عاما، بعد صراع مع المرض وذلك حسب ما أعلن ابنه على "تويتر" الذي كتب : "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، والدي علي الهويريني في ذمة الله. الصلاة عليه في جامع الراجحي غدا بعد صلاة الجمعة.

إنا لله وإنا اليه راجعون".

ويعد الراحل على الهويريني أحد أبرز المفكرين السعوديين المعاصرين، كما أن له مساهمات قوية في الشعر والإخراج والتمثيل.

الراحل الهويريني، هو أول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

تتقدم "الأنباء" الى اسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

انا لله وانا إليه راجعون