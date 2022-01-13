لا يجوز إجراؤها "أون لاين" ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية



الاء خليفة



أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الدكتور جاسم الانصاري تعميماً على عمداء الكليات ومديري المعاهد وجميع أعضاء هيئة التدريس والتدريب بضرورة إجراء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية بنظام الحضور لجميع المقررات النظرية والتطبيقية والعملية مع تطبيق تعليمات الاشتراطات الصحية ولا يجوز بأي حال من الاحوال إجراء هذه الاختبارات عن طريق منصات التعليم عن بعد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.