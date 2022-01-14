علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء»، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي خلال أول أسبوعين من العام الحالي تجاوز ربع مليون مسافر، فيما شهد المطار زيادة في حركة المسافرين العائدين إلى البلاد بنحو 19% مقارنة بحركة المغادرين.

وتفصيليا، بلغ عدد الركاب المغادرين والقادمين عبر مطار الكويت خلال الفترة من أول يناير الجاري حتى 12 من الشهر ذاته نحو 272.1 ألف راكب تم نقلهم على نحو 2694 رحلة خلال تلك الفترة.

وأظهرت البيانات أن هناك نحو 124.29 ألف مواطن ومقيم غادروا الكويت خلال 12 يوما على متن نحو 1349 رحلة طيران، فيما عاد إلى البلاد نحو 147.29 ألف مواطن ومقيم، تم نقلهم على متن 1345 رحلة طيران.

وتشير البيانات إلى أن حركة العودة إلى الكويت منذ بداية العام الحالي أعلى من معدل حركة مغادرتها، خصوصا أن أعداد القادمين إلى الكويت شهدت زيادة بنسبة 19% بما عدده 23.5 ألف راكب، حيث بلغت 147.29 للقادمين مقارنة مع 124.29 للمغادرين.