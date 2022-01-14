أثارت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جمعت بين الفنانة منة فضالي والمطرب الشعبي سعد الصغير، ظهر فيها الأخير يمسك يد الأولى ويقوم بتلبيسها دبلة، حالة من الجدل حول حقيقة خطوبتهما.



وكشفت منة، في تصريحات صحافية، أن هذه الصورة ليست جديدة، وكانت في إحدى المناسبات التي جمعتهما، وحدث الأمر على سبيل الدعابة، ما فجر الضحك بين الحضور كرد فعل على الموقف المفاجئ الذي لم تكن تتوقعه.



من ناحية أخرى، تواصل فضالي تصوير المتبقي لها من مشاهد في فيلم «ميني بار»، والذي كان قد توقف تصويره منذ أكثر من عام بعد أن تم الانتهاء من تصوير أكثر من 40% من مشاهده الداخلية والخارجية، بسبب تداعيات وانتشار ڤيروس كورونا.



ويضم الفيلم كوكبة ونخبة من النجوم، من أبرزهم: نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، أمينة، منة فضالي، راندا البحيري، علاء مرسي، علاء زينهم، المطرب العراقي محمد السالم، ومجموعة من ضيوف الشرف.