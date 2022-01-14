رغم إعلانها عن تعافيها من ڤيروس كورونا الذي أصيبت به خلال الفترة الماضية، نشرت الفنانة عبير صبري من خلال حسابها الخاص في «إنستغرام» صورة جديدة لها مع تعليق أثار الجدل بين الجمهور لما يحمله من غرابة ويأس، حيث قالت: «ولا الغزالة رايقة ولا الناس الحلوة هي اللي سايقة».



وكانت عبير قد أعلنت عن تعافيها من «كورونا»، حيث وجهت الشكر لزملائها ولكل متابعيها الذين دعموها في فترة العزل خلال إصابتها، قائلة: «شكرا شكرا لكل حد من زمايلي وأصحابي سأل علي وبعتلي وكلمني، شكرا لكل دعوة حلوة بالشفا دعيتولي بيها»، وأضافت: «ربنا يحفظكم كلكم ويبعد عننا الكورونا والأمراض كلها».



يذكر أن آخر أعمال عبير صبري، مشاركتها في مسلسل «موسى» الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، منذر رياحنة، ضياء عبدالخالق، عارفة عبدالرسول وأسماء جلال.