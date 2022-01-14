كشف الفنان أحمد فهمي عن نيته اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، بعد تعافيه هو وزوجته هنا الزاهد من ڤيروس كورونا وخضوعهما بسببه للعزل المنزلي، وكتب عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «أول حاجة هعملها بعد ما أخف، هقفل الأكونت، وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللي أنا مش ماسكها».



وأضاف: «عايز أرجع روقان وأحاول أعيش في روقان، وفي عالم حقيقي إلى حد ما بعيدا عن الآراء المريضة، حتى لو كانت في صالحي، وأبعد عن كل التدليس الواضح المتصدق، كأن الناس متنيمة مغناطيسي، أعتقد كفاية، هتسلى لحد ما أخف بس».



وكانت الفنانة هنا الزاهد قد كشفت عبر «فيسبوك» عن إصابتها وزوجها أحمد فهمي بكورونا، وتعد هذه المرة الثانية التي تصاب فيها بالڤيروس، حيث أصيبت مارس من العام الماضي بالڤيروس، وقد اكتشفت الأمر بالصدفة أثناء تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، إذ كانت تستعد للسفر وأجرت مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية.