كشفت الفنانة آيتن عامر، عن وصول أزمتها مع الفنانة ريهام حجاج إلى القضاء المصري، ملمحة إلى أن ريهام حركت دعوى قضائية ضدها على خلفية التلاسن الذي دار بينهما في موسم رمضان الماضي بكواليس تصوير مسلسلهما «وكل ما نفترق»، وأكدت آيتن تقدمها بشكوى منذ ثمانية شهور إلى نقابة المهن التمثيلية ولكن لم ينظر فيها حتى الآن.



وتحدثت عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس» عبر شاشة قناة «MBC مصر»، مؤكدة أن القضية في المحاكم وتوعدت ريهام حجاج قائلة: «مش هسيب حقي»، وتابعت: «بناء على شهادة الشهود اللي هما المؤلف والمخرج قدمت شكوى في نقابة المهن التمثيلية منذ اكتر من 8 شهور ومش عارفه سبب التأخير، اتشال 70% من دوري ده اكتر من نص دوري والأزمة أكبر مما يتصور البعض، أنا عارفة إن ليا حق وهخده، وربنا مش بيسيب حق حد أكيد، وأنا لا أكل ولا أمل».



يذكر أن الأزمة اشتعلت في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2021 بعدما أعلنت الفنانة آيتن عامر، انسحابها من مسلسل «وكل ما نفترق»، عبر صفحتها على «فيسبوك» بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، دون إعلان السبب، وبعدها قالت إنها ملتزمة بتعاقدها وتصوير باقي مشاهدها في العمل، لأنها لا تحب أن تضع أحدا في أزمة، لتأتي ريهام بعدها لتوضح سبب الاعتذار وهي مطالبة آيتن بمشاهد زائدة ومقارنتها بها، وهي تجسد دور شقيق بطل العمل.