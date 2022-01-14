المواطنون والمقيمون يتحوطون من أي إجراءات أكثر تشدداً قد تطرأ في مواجهة تفشي «كورونا»



باهي أحمد



انعكست خشية المواطنين والمقيمين من أي إجراءات حكومية مستقبلية تجاه ارتفاع أعداد الإصابات بڤيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر في البلاد مجددا، إذ أدى تحوطهم من أي تغييرات قد تطرأ في مواجهة تفشي ڤيروس كورونا ومتحوراته إلى تراجع الإقبال على السفر بنسبة تصل إلى 70% خلال الفترة الحالية.



وأكد مختصون في قطاع السياحة والسفر أن تحوط المواطنين والمقيمين من السفر حاليا لا يأتي انعكاسا للإجراءات التي تتخذ داخل الكويت فقط، بل تخوفا من أي إجراءات قد تتخذ في دول الوجهات التي يقصدها المسافرون خلال تلك الفترة من كل عام.



وقال عدد من المختصين بقطاع السياحة والسفر، في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء»، إن الفترة الحالية تشهد إقبالا ضعيفا على السفر من قبل المواطنين والمقيمين، الذين فضلوا ألا يغامروا بالسفر في الوقت الراهن في ظل ارتفاع عدد حالات الاصابة بڤيروس «كورونا»، إلى جانب صدور القرارات الأخيرة من قبل مجلس الوزراء بتطبيق بعض الاجراءات الاحترازية، وهو ما انعكس بتحوط من قبل الأفراد الذين تخوفوا من الاقبال على السفر تجنبا لأي طارئ قد يعكر صفو رحلتهم.



في هذا السياق، قال مدير مبيعات مكتب الخرافي للسفريات ناجي خضر ان الاقبال على السفر هبط خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 70%؜، وذلك مقارنة مع شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بڤيروس كورونا، بالإضافة إلى التخوف من اتخاذ اجراءات أكثر تشددا من قبل مجلس الوزراء كتعليق الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي.



وكشف خضر أن معظم الطلب على السفر حاليا في الإطار التقليدي، حيث ما زالت الهند ومصر من أكثر الوجهات طلبا من قبل المقيمين، بينما تتصدر تركيا والامارات والسعودية الوجهات الاكثر طلبا من قبل المواطنين.



بدوره، قال مدير مكتب الوسيط للسفريات سامي أبو السعود إن المكاتب تشهد في الفترة الحالية ركودا كبيرا مقارنة بالشهر الماضي، وذلك بعد الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، لافتا إلى أن استمرار تلك الاجراءات وعدم إقبال المسافرين على السفر وصدور قرارات أكثر تشددا سيضع المكاتب في أزمة مشابهة لما حدث في العام قبل الماضي ما سيسفر عنه أزمة في القطاع خاصة للموظفين.