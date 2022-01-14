أعلن الاتحاد الدولي للفروسية، ، أنه سينظر في مزاعم إساءة الحيوان المتورط فيها أحد الفرسان البارزين في ألمانيا في مجال منافسات قفز الحواجز.

وبثت شبكة "آر.تي.إل" مقاطع فيديو سرية من مخبر ظهرت فيها أساليب تدريب يتردد أنها غير قانونية، بما في ذلك ضرب الحصان على قدميه الأماميتين.

وذكر الاتحاد الدولي أنه "يدين أي نوع من أنواع الإساءة للحيوان، وأن أساليب التدريب التي أظهرها فيديو /آر.تي.إل/ غير مقبولة على الإطلاق لأنه يضر بسلامة الحصان وينتهك قواعد الاتحاد الدولي".

وذكر الاتحاد الدولي للفروسية إنه كان يجري تحقيقا، ويتواصل مع الاتحاد الألماني الذي طلب من "آر.تي.إل" تزويده بكافة الفيديوهات ذات الصلة، وأي أدلة أخرى.