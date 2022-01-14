تستعد الطائرة "737 ماكس" الخاصة بشركة "بوينج"، لاستئناف رحلاتها الجوية التجارية في الصين، في أقرب وقتممكن هذا الشهر، بحسب ما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء ، بأن ما يسمى برحلة الاستعداد التشغيلي، التي كانت خطوط هاينان الجوية أجرتها في التاسع من كانون الثاني/يناير، علامة على أنه من الممكن أن يعود الطراز إلى سماء الصين في غضون أسابيع، بحسب ما قاله الأشخاص المطلعون على الامر والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ولم يحدد مشغلو طراز "ماكس" في الصين، تاريخا محددا لاستئناف الرحلات الجوية، حيث أنه مازال من الممكن أن تتأخر هذه الخطوة، ولا سيما مع اقتراب عطلة رأس السنة القمرية في البلاد.