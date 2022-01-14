دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة الدول المانحة والبنوك والمؤسسات التمويلية الدولية إلى المساهمة الفاعلة في توفير الدعم المالي (2.5 مليار دولار) اللازم لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه).

وأكد الشريدة، خلال اجتماع تنسيقي مع عدد من سفراء وممثلى دول الإتحاد الأوروبي ودول مانحة مثل بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة، الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للمملكة، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، وخاصة من حيث توفيره لمياه محلاة كافية وبشكل مستدام تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتغطية الاحتياجات المائية لمختلف محافظات المملكة، وفقا لبيان من وزارة التخطيط الأردنية.

وأطلع الشريدة الحضور على الواقع المائي في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة عدة عوامل أهمها أزمة اللجوء السوري وتحديات التغير المناخي والاحتياجات القطاعية والزيادة السكانية، كما استعرض الإطار الزمني لسير العمل بتحضيرات هذا المشروع.

وكان وزير المياه والري الاردني محمد النجار، قال في حديثه للجنة الزراعة النيابية "إن مشروع الناقل الوطني يتم بموجبه سحب المياه من البحر الأحمر في العقبة وتحليتها، ثم إرسالها إلى المحافظات، خاصة الجنوبية وعمّان، وتصل تكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار".

وقال "ما هو متوفر من تمويل المشروع من خلال الحكومة الاردنية خلال فترة الإنشاء لدينا تقريبا 250 مليون دينار ما يعادل 350 مليون دولار و 100 مليون دولار من الوكالة الأمريكية".