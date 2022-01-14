روجت الفنانة المصرية ميرهان حسين لمسلسل ( نقل عام)، الذي سيعرض قريبا على إحدى القنوات المصرية الخاصة .

ونشرت ميرهان حسين - عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - مقطعا ترويجيا مصورا للمسلسل ظهر فيه أبطاله: سميحة أيوب، ومحمود حميدة ، وأحمد بدير ، وسوسن بدر التي سخرت من حديث أحمد بدير عن أهداف محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي .

ويكشف الفيديو عن بعض المشاهد التي بينت أنه عمل يجري في إطار اجتماعي الذي لا يخلو من الافيهات الكوميدية .

وتدور أحداث مسلسل "نقل عام" في 30 حلقة، وتحمل كل حلقة من العمل اسمًا مختلفًا في إطار اجتماعي تشويقي، حول عائلة النجم محمود حميدة الذي يجسد خلال أحداث العمل سائقًا في هيئة النقل العام.

وانتهى أبطال العمل من تصوير أحداث المسلسل في الأيام الماضية، ودخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج استعداد لعرضه نهاية الشهر الجاري .

ويشارك في بطولة المسلسل ، دينا ، و محمد محمود عبدالعزيز ، و محسن محيى الدين ، وإيهاب فهمي ، وإيمان أيوب ، وعابد عنانى ونهلة سلامة ونور خالد النبوي وهاجر الشرنوبى ، وأميرة أديب ، وموسيقى تصويرية الموسيقار راجح داود، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب