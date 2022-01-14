شكل فيلم "ماكبث" للمخرج الأمريكي جويل كوهين تحديا لغويا للممثل الأمريكي دينزل واشنطن.

وقال واشنطن 67/ عاما/ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يمكنك الارتجال مع شكسبير. عليك أن تلتزم باللغة بالضبط... لا أعرف ما إذا كان ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة، لكن عليك أن تكون أكثر انضباطا".

ويلعب النجم الحائز على جائزتي أوسكار دور ماكبث قاتل الملك في الفيلم الذي تبثة خدمة "آبل بلاس" اعتبارا من اليوم الجمعة. وتلعب الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار 3 مرات، فرانسيس ماكديرموند 64/ عاما/ دور زوجته "الليدي ماكبث" المتعطشة للسلطة أيضا.

وعلى الرغم من أن المسرحية الدرامية التي يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر واحدة من كلاسيكيات الأدب العالمي الإنجليزي، لم يطلع واشنطن على المسرحية إلا مؤخرا، وقال: "لم أقرأ ماكبث أبدا عندما كنت تلميذا. وحتى عندما تعاملت مع (مسرحيات) شكسبير كثيرا في بداية مسيرتي، لم تكن هذه أبدا واحدة منهم. لا أعرف السبب".