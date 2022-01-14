قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم يوم الخميس إنه رفض الإفراج المشروط عن سرحان سرحان، اللاجئ الفلسطيني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لاغتياله المرشح الرئاسي روبرت كنيدي في عام 1968.

جاء إعلان نيوسوم بعد أن أوصى مجلس مراجعة في كاليفورنيا في أغسطس آب بالإفراج المشروط عن سرحان، على أن يخضع القرار للمراجعة من قبل الموظفين القانونيين بالمجلس ومن الحاكم نفسه. وسبق أن تم رفض الإفراج المشروط عن سرحان 15 مرة.

وقال نيوسوم توضيحا لقراره في مقال للرأي بصحيفة لوس أنجليس تايمز، إنه لا يتفق مع استنتاج مجلس الإفراج المشروط بأن سرحان (77 عاما) مؤهل للإفراج المشروط.

وكتب نيوسوم "بعد مراجعة القضية بعناية، بما في ذلك سجلات أرشيف ولاية كاليفورنيا، قررت أن سرحان لم يكتسب المسؤولية والبصيرة اللازمتين لدعم إطلاق سراحه الآمن في المجتمع".

ولم ترد محامية سرحان، أنجيلا بيري على الفور على طلب للتعليق. وقالت في السابق إن سرحان لم يُتهم قط بارتكاب انتهاك خطير بالسجن وإن مسؤولي السجن اعتبروه منخفض الخطورة.

وأدين سرحان بقتل كنيدي (42 عاما) بالرصاص في فندق أمباسادور في لوس أنجليس في 5 يونيو حزيران 1968.

ووقع إطلاق النار بعد دقائق من إلقاء السناتور والمدعي العام السابق خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا. وتوفي كنيدي في اليوم التالي. واغتيل شقيق كنيدي الأكبر الرئيس جون كنيدي في دالاس عام 1963.

وقال سرحان إنه لا يتذكر مقتل روبرت كنيدي رغم أنه قال أيضا إنه أطلق النار عليه لأنه كان غاضبا من دعمه لإسرائيل.

وبعد أن أصدر مجلس الإفراج المشروط توصيته، أعربت أرملة كنيدي،إثيل (93 عاما)، عن معارضتها لإطلاق سراح سرحان قائلة "عانت عائلتنا وبلدنا من خسارة لا توصف بسبب وحشية رجل واحد".

وحُكم على سرحان بالإعدام في عام 1969، لكن تم تخفيف عقوبته إلى السجن مدى الحياة بعد أن حظرت كاليفورنيا عقوبة الإعدام.