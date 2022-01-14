قال البروفيسورديفيد هيمان، بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن المملكة المتحدة ستكون من بين أوائل الدول التي تخرج من أزمة جائحة كورونا أو كوفيد-19.

وأضاف - في كلمة عبر حديث عبر الانترنت خص به المركز البحثي في "تشاتام هاوس"، إن المملكة المتحدة بدأت في رؤية علامات تدل على أن المرض قد أصبح مرضاً وبائيًا، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال هيمان إن المملكة المتحدة هي على الأرجح واحدة من البلدان التي تتمتع بأعلى مستويات من حيث مناعة السكان؛ مضيفا أنه لن يتم الإعلان عن انتهاء جائحة كوفيد في جميع أنحاء العالم حتى تكمل جميع البلدان ما يتعين عليها القيام به لجعل هذا الفيروس أكثر ترويضًا ويصبح مرضا وبائيا.

وتابع: "بشكل عام، الآن، البلدان التي نعرفها أفضل في نصف الكرة الشمالي لديها مراحل متفاوتة من الوباء. وربما، المملكة المتحدة، هي الأقرب من أي بلد للخروج من الوباء إذا لم تكن قد خرجت بالفعل من الوباء ولديها المرض المتوطن مثل الفيروسات التاجية الأربعة الأخرى."