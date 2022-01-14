حذر فريق من الباحثين في كلية الطب جامعة "نورث كارولينا" بالولايات المتحدة من أن مركب "التريكلوسان"، وهو مضاد للميكروبات ويوجد في معجون الأسنان وآلاف المنتجات الأخرى، يمكن أن يؤدى إلى إلتهاب الأمعاء.

وحدد الباحثون - في دراسة جديدة - بكتيريا وإنزيمات معينة تسبب تأثيرات "التريكلوسان" الضارة، مشيرين إلى أنه مع ذلك يمكن منع هذه الإنزيمات البكتيرية من إحداث تلف في الأمعاء.

وتوفر الدراسة أدلة جديدة حول إدارة مرض إلتهاب الأمعاء بين الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض.. ولفت الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى فهم أفضل لتأثير المواد الكيميائية البيئية على صحة الأمعاء.

جدير بالذكر أن مركب "التريكلوسان" موجود على نطاق واسع في الصابون المضاد للبكتيريا الذي يتم تسويقه للمستهلكين، وفي عام 2016 أمرت إدارة الغذاء والدواء بإزالته من منتجات غسل اليدين المستخدمة في المنازل والمستشفيات بسبب مخاوف من أنه يساهم في زيادة مقاومة البكتيريا، إلا أنه مازال موجودًا في كل مكان كمكون يضاف إلى مستحضرات التجميل وحصائر اليوجا وغيرها من الملابس والمعدات الرياضية لتقليل التلوث البكتيري، كما يستخدم بشكل روتيني في العديد من أنواع معجون الأسنان لخصائصه في منع إلتهاب اللثة.