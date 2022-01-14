يُنظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فعالية خاصة بالأطفال في جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020م دبي، وذلك بمناسبة يوم الطفل الخليجي الذي يوافق 15 يناير من كل عام.

وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تخصيص يوم للطفل الخليجي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- على التوعية بطرق التربية السليمة للطفل، وتسليط الضوء على الحقوق التي يتمتع بها في مختلف المجالات ومن أهمها الصحة والتعليم.

ويولي المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فئة الأطفال اهتمامًا بالغًا، وذلك من خلال إصداره 5 أعداد من كُتيب "أحمد وسارة في عالم الإحصاء"، وعددًا من "الأفلام الكرتونية" الخاصة بتوعية الطفل بروح الانتماء الخليجية من خلال الإحصاءات والأرقام، وكان آخرها "فوازير خليجينا واحد" الذي عرض في رمضان الماضي عبر حسابات المركز في شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيدشن المركز عددًا خاصًا من كُتيب " أحمد وسارة في عالم الإحصاء"، بعنوان " أحمد وسارة في إكسبو" يستعرض فيه الأرقام والإحصاءات الخليجية بطريقة ترفيهية وموضوعية تواكب المرحلة العمرية المستهدفة لغرس روح الانتماء للأطفال بالوحدة الخليجية.