قالت شركة "جاست إيت تيك اواي دوت كوم ان في" الإلكترونية لتوصيل الطعام إنها استقبلت 7ر273 مليون طلب خلال الربع الرابع، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالطلبات العام الماضي التي بلغت 4ر240 مليون طلب.

وقد ارتفع إجمالي الطلبات بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9ر118 مليون طلب. وبلغ إجمالي حجم التعاملات 3ر7 مليار يورو (3ر8 مليار دولار) خلال الربع الرابع، بارتفاع بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت 2ر6 مليار يورو.

وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، استقبلت الشركة 1ر1 مليار طلب، بارتفاع بنسبة 33% مقارنة بعام .2020 وارتفع إجمالي الطلبات بنسبة 69%، لتصل إلى 3ر474 مليون طلب.

وارتفع إجمالي التعاملات 2ر28 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 31% مقارنة بعام .2020

وأبقت الشركة على توقعاتها بالنسبة لعام 2022، حيث تتوقع أن ينمو إجمالي حجم المعاملات ما بين 13 و19 نقطة مئوية خلال عام .2022