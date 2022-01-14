أصبحت صناعة الطيران المدني في الصين أكثر ذكاءً بفضل الجهود المستمرة في ضخ تقنيات رقمية من الجيل الجديد وأنماط الإدارة في هذا القطاع.

وقالت هيئة الطيران المدني الصينية إنه في عام 2021، تم إحراز تقدم كبير في بناء صناعة طيران مدني ذكية في مجالات مثل إدارة المطارات والاتصال بالطائرات.

وبنهاية عام 2021، كان 66 مطارًا على مستوى البلاد قادرًا على توفير خدمة التعرف على الوجه، وفقًا لبيانات من الهيئة.

وفي الوقت نفسه، يمكن لـ 234 مطارًا أن تخدم ركابها في رحلة "غير ورقية" من خلال إدخال عمليات إلكترونية للفحص الأمني والصعود على متن الطائرة، مما يسمح للركاب بالسفر ببطاقات الهوية الخاصة بهم فقط وإلغاء الحاجة إلى بطاقات الصعود الورقية التقليدية.

كما أطلقت الصين خدمة "الفحص الأمني الميسر" ، والتي توفر إجراءات فحص أمنية أكثر أمانًا وفعالية، في المطارات الرئيسية التي يبلغ عدد الركاب فيها سنويًا أكثر من 10 ملايين.

وبنهاية عام 2021، كانت 842 طائرة في أسطول الطيران المدني الصيني قادرة على توفير خدمة الواي فاي على متن الطائرة.