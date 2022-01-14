أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الروماني تراجع الانتاج الصناعي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتراجع الانتاج الصناعي بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 9ر1% على أساس شهري خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وتراجع الانتاج بنسبة 6ر2% على أساس شهري خلال نفس الشهر، كما انخفض إنتاج قطاع التعدين بنسبة 8ر1%.

من ناحية أخرى، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 6ر7%.

وارتفع الانتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 5ر2% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. كما ارتفع الانتاج بدون حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 9ر0% على أساس شهري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما سجل زيادة بنسبة 4ر5% مقارنة بالعام الماضي.