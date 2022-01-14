شهدت دلتا إيرلاينز الأمريكية للطيران عودة عائداتها إلى نحو 80 % من مستويات ما قبل الجائحة، بحسب ما أعلنته الشركة، عقب طلب قوي على فترة العطلات.

وقالت الشركة إن عائدات التشغيل المعدلة في الربع الأخير من 2021 تعافت بنسبة 74 % مقارنة بنفس الربع في 2019 .

غير أن دلتا تتوقع أن تؤثر الزيادة الأخيرة في إصابات كوفيد19- المرتبطة بمتحور أوميكرون على وتيرة تعافي الطلب في الربع الأول من .2022

ورغم توقعات الخسارة في الربع الذي يحل في أذار/مارس، تتوقع الشركة إدرار ربح صحي في الأرباع التي تحل في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وأعلنت دلتا عن دخل معدل ما قبل الضرائب بقيمة 170 مليون دولار للربع الذى يبدأ فى كانون الأول/ديسمبر في حين أن عائد التشغيل الإجمالي كان 47ر9 مليار دولار بتراجع من 17 % من .2019

وذكر دان جانكي، المدير المالي لدلتا، "في ظل تأثير أوميكرون على توقعاتنا على المدى القريب، نتوقع خسائر في كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير بعودة للربحية في أذار/مارس".