حصلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) على المركز الأول عالمياً كأفضل منظم مفوض ومدير منسق ضمن قوائم تصنيف بلومبرج للعام 2021.

جاء ذلك ضمن قائمة عمليات التمويل الإسلامي العالمية لعام 2021 الصادرة عن مؤسسة "بلومبيرج"، وبذلك تفوقت المؤسسة على البنوك العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال.

وذكر بيان للمؤسسة أن هذا التقييم يعد إقراراً بالدور الرائد الذي تلعبه المؤسسة في تعبئة الموارد على مستوى العالم من مجموعة واسعة من الشركاء والمستثمرين والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ويعكس مدى التأثير الإيجابي لنموذج الأعمال الذي تنتهجه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الأسواق المالية.

وفي عام 2021، سجلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حجم تمويلات تزيد عن 5.23 مليار دولار، غطت حصة سوقية بلغت 21.2٪ كمدير منسق للتمويلات و18.6٪ بصفتها منظم مفوض لهذه التمويلات.

وتعليقًا على التصنيف، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، "يشرفنا أن نكون في صدارة قائمة بلومبرج لعام 2021 للتمويل الإسلامي بصفتنا مدير منسق ومنظم مفوض حائز للمركز الأول، توضح هذه التصنيفات جدية والتزام فريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بأن تكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وتنشر مؤسسة بلومبيرج قوائم لعمليات التمويل الجماعي كل ثلاثة أشهر وبشكل سنوي، لتصنيف البنوك والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال في فئات مختلفة؛ المنظمون المفوضون للتمويل، والمدراء المنسقون للتمويل، والوكلاء الإداريون والمستشارون عبر الصفقات المتنوعة، والتي تشمل القروض والسندات وعمليات الاندماج والاستحواذ.