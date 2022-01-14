دعا عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية إلى وضع خطة مؤقتة لتأشيرات عمال البناء، لمعالجة التداعيات المزدوجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ووباء كورونا على القطاع.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اقترح العمدة خان على الوزراء ابتكار تأشيرة تعافي من فيروس كورونا لمدة عام، على الأقل، لمساعدة القطاعات التي تعاني من نقص العمالة، بما في ذلك البناء.

كما يدعو العمدة إلى إعداد قائمة إقليمية للمهن التي تعاني من نقص العمالة، والتي تسمح للندن ومدن أخرى بجذب العمالة والاحتفاظ بها في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمال.

وقال العمدة إنه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت العاصمة تعتمد على عمال البناء الأجانب، حيث كان أكثر من نصف القوة العاملة من دول الاتحاد الأوروبي، وغيرها.

وأضاف أن الإحصاءت الرسمية تظهر أن عدد عمال البناء في لندن من الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 54% في السنوات الثلاث حتى نيسان/أبريل .2020