أنطلقت في مدينة نوفي ساد شمالي صربيا ليل الخميس فعاليات عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2022 بعرض صممه الفنان السلوفيني دراجان جيفادينوف.

وبدأ العرض الذي جاء بعنوان "زينيتوم" في موعده المحدد في الساعة 0822 مساء بالتوقيت المحلي (1922 بتوقيت جرينتش) أمام مبنى الحكومة الإقليمية.وتحمل العارضون والجمهور درجات حرارة منخفضة عن درجة التجمد.

ونفذ عدد لا يحصى من الفنانيين والموسيقيين والراقصين والمغنيين عرضا خطف الأبصار، حيث ساهمت الأزياء المستقبلية والمؤثرات الضوئية المتطورة أيضا في المظهر البصري.

ويشير العنوان "زينيتوم" إلى مجلة الفن اليوجوسلافية "زينيت" والتي نشرت لأول مرة في زغرب ثم بعد ذلك في بلجراد في عشرينيات القرن الماضي.

ومن المدن الأوروبية التي تتقاسم لقب عاصمة الثقافة لعام 2022 "إيش" في لوكسمبورج ومدينة "كاوناس" في ليتوانيا.