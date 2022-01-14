تعتزم إندونيسيا، وهي أهم مصدر للفحم الحراري، الإبقاء على حظر واسع على شحنات كانون الثاني/يناير رغم أن الإعفاءات سمحت لبعض السفن المحملة بالوقود بالمغادرة.

وقال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بانجايتان، في بيان إن شركات تعدين الفحم التي لا تذعن للقواعد التي تهدف إلى تأمين التوريد لانتاج الطاقة المحلي لن يُسمح لها باستئناف الصادرات الشهر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتحركت البلاد لوقف المبيعات الخارجية بعدما واجهت شركة الطاقة المملوكة للبلاد بيروساهان ليستريك نيجارا تراجعا في مخزون الوقود، ما قد يؤدي لانقطاع الكهرباء الذي من شأنه أن يؤثر على ملايين من الأشخاص.

وتسبب هذا القرار في ارتفاع أسعار الفحم العالمية وأدى إلى أحتجاجات من جانب المستهلكين الإقليميين ومن بينهم اليابان وبعض المشترين الصينيين.

وفي ظل إعادة بناء مخزون الوقود المحلي، سمحت الحكومة الإندونيسية بمغادرة ما لا يقل عن 37 سفينة محملة بالفحم. وتحمل السفن نحو مليون طن من الوقود وذلك مقابل صادرات شهرية معتادة بين 40 مليون و50 مليون طن، بحسب ما ذكره متحدث باسم وزارة الشؤون البحرية والاستثمار.