قال خبير الصحة جون نكينجاسونج، من "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، إن أيام محاولات احتواء تفشي وباء كورونا في أفريقيا قد مضت، بعدما انتشر الفيروس "في كل مكان".

وأدلى الخبير بالتعليقات في وقت تجاوزت فيه الأعداد التراكمية للإصابات داخل القارة 10 ملايين حالة، في إشارة إلى أنه ليس من المنطقي محاولة السيطرة على الوباء، بل تحديد أفضل طريقة لمساعدة الناس على النجاة منه.

وقال نكينجاسونج: "ولت الأيام التي نهتم فيها بتعقب المخالطين"، مضيفا أن القيود لم تعد حلا صائبا لمواجهة المرض، بل يتعين على الناس اتباع بعض ممارسات السلامة الأساسية.

وأوضح أنه سيكون هناك المزيد من التركيز على الفحوص والتطعيم، مع الإشارة إلى أن المزيد من جرعات اللقاحات في الطريق. وقال: "نحن مجهزون بشكل أفضل مما كنا عليه قبل عامين".

كما أشار إلى أن العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالقارة سوف يبدأون، على الأرجح، التعامل مع المرض بطريقة لامركزية بشكل أكبر.