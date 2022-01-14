تراجعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا، وفقا لبيانات رسمية شملت غالبية عام .2021

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أنه خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الأول/أكتوبر 2021 أبلغت المحاكم المحلية عن 11738 حالة إفلاس لشركات، أي أقل بنسبة 5ر13% عن نفس الفترة من عام .2020

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي تراجع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 7ر2% على أساس سنوي. وكان عدد حالات الإفلاس في تشرين الأول/أكتوبر 2019 - أي قبل جائحة كورونا - أقل بنسبة 7ر33% عن عام .2021

ويتوقع الخبراء أن ترتفع الأرقام مرة أخرى في العام الحالي. ولا تزال المخاوف الاقتصادية في العديد من القطاعات عالية في ضوء تفشي فيروس كورونا والقيود المستمرة على الحياة العامة.

من أجل تجنب موجة إفلاس رسمية جراء الجائحة، علقت السلطات الألمانية مؤقتا الإلزام بتقديم طلب إشهار الإفلاس في حالة المديونية المفرطة أو الإعسار.

ومنذ أيار/مايو 2021، خلال العام الثاني للجائحة، تم تطبيق هذا الإلزام بالكامل مرة أخرى، ما دفع كثيرين إلى توقع زيادة حالات الإفلاس، لكن أرقام عام 2021 لم تؤكد هذه التوقعات حتى الآن.