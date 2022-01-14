أعلنت مقاطعة جراوبوندن السويسرية أنها ستأمر المواطنين الذين لديهم تدريب طبي أو تدريب على التمريض أن يقدموا أنفسهم للسلطات من أجل العمل.

وقالت الحكومة الإقليمية إن هذه الخطوة جاءت للتعامل مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا، والذي من المتوقع أن يتسبب في غياب بعض العاملين عن المستشفيات ودور رعاية المسنين.

كما أمرت السلطات الممرضات اللائي حصلن على تدريب واللائي لا يعملن حاليا بتسليم أنفسهن إلى السلطات.

ويسمح قانون الصحة في سويسرا بـ"إلزام العاملين المحترفين في المجال الصحي بالتعاون لمنع انتشار الأمراض البشرية المعدية والسيطرة عليها".