أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، ارتفاع عائدات الضرائب في البلاد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي مع زيادة ضريبة دخل الشركات وسط الانتعاش الاقتصادي.

وبحسب الوزارة، بلغت حصيلة الضرائب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 16 تريليون وون (5ر13 مليار دولار) مقابل 14 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى تراجع الحصيلة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بمقدار 2ر6 تريليون وون، عندما أخرت الحكومة دفع بعض الضرائب لصغار التجار والشركات المتضررة من الجائحة.

وقالت وزارة المالية إن الإيرادات الضريبية زادت مع ارتفاع الدخل من تحصيل ضرائب الشركات وضرائب القيمة المضافة تماشيا مع الانتعاش الاقتصادي.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، بمقدار 6ر55 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 4ر323 تريليون وون.

وتعد الإيرادات الضريبية المتراكمة أعلى من تقديرات الحكومة السابقة، البالغة 3ر314 تريليون وون لعام 2021 بالكامل. ويعني هذا أن الإيرادات الضريبية الزائدة وصلت إلى 1ر9 تريليون وون في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين.