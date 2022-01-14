قال وزير الدولة اليابانية لشئون الاقتصاد دايشيرو ياماجيوا، إن إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ستسعى إلى تنشيط الاقتصاد، من خلال رعاية ابتكارات القطاع الخاص بدلاً من التدخل في السياسة النقدية.

وأوضح ياماجيوا - في تصريحات صحفية - أنه بدلا من التدخل في السياسة النقدية، يجب على الحكومة التركيز على سبل تحفيز الابتكار الذي ينتج الثروة.

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أن هذا التصريحات تؤكد على الاختلاف في النهج بين إدارة كيشيدا وإدارة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي اعتمدت سياسته التحفيزية بشكل كبير على التيسير النقدي القوي لهزيمة الانكماش.

ووضع كيشيدا، الذي تولي منصبه في أكتوبر من العام الماضي، هدفًا سياسيًا لتحقيق "رأسمالية جديدة" تسعى إلى توزيع المزيد من الثروة على الأسر من خلال زيادة الأجور، مع تحفيز النمو من خلال تشجيع الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء.

وبجانب دعوة كيشيدا إلى إبقاء مسألة الإعدادات النقدية واسعة النطاق لمساعدة الاقتصاد على مواجهة جائحة فيروس كورونا، فقد حذر في الماضي من عيوب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية مثل الضرر الذي يلحق بأرباح البنوك.