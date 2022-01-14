أفاد مسؤول أردني، اليوم الخميس، بأن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي في الأردن منذ بداية العام الماضي بلغ 5ر4 مليون مسافر مقارنة مع مليوني مسافر خلال عام 2020، وبنمو نسبته 120 % .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو قوله إن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي، سجلت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ارتفاعا طفيفا مقارنة مع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الذي سبقه.

وأضاف أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة الشهر الماضي وصلت إلى 4973 رحلة جوية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية منذ بداية العام الحالي، 46 ألفا و603 رحلات جوية دولية، ربطت المملكة مع 66 وجهة دولية مباشرة مقارنة مع 24 ألفا و221 رحلة جوية خلال عام 2020 بنمو بلغت نسبته 92 %.

وأشار إلى أن المغادرين شكلوا 54 % من العدد الإجمالي للمسافرين، وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 470 ألف مسافر، ليتجاوز إجمالي عدد المسافرين منذ بداية العام الماضي 5ر4 مليون مسافر مقارنة مع مليونين خلال عام 2020، وبنمو نسبته 120%..

ووصل عدد الرحلات اليومية الشهر الماضي إلى 160 رحلة قادمة ومغادرة، مقارنة مع 65 رحلة يوميا في نفس الفترة عام 2020، و187 رحلة للشهر نفسه من عام .2019