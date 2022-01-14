روجت الفنانة المصرية هنا الزاهد لمسلسلها (انا وهي) ، المعروض حاليا ، بمشادة في أحد المقاهي

ونشرت هنا الزاهد ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو لمشهد يجمعها مع الفنان أحمد حاتم ، وهما جالسان داخل كافيه ويتبادلان أطراف الحديث، ثم تقوم من مقعدها لتتعارك مع سيدة اعتقدت أنها تستفزها وتضحك عليها، وكتبت قائلة :"هند كل مرة بتعمل مصيبة أنيل من اللي قبلها".

وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير ،وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية ويتكون من 15 حلقة ، وتدور أحداثه حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعه وتصرفات عدوانية، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

ويشارك في بطولة المسلسل أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.