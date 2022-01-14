قالت مصادر في الشرطة العراقية، إن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة مما أدى إلى إصابة حارسين.



وذكرت الشرطة أن الانفجار ألحق أضرارا بأبواب المبنى ونوافذه.



وقالت الشرطة إن انفجار مماثلا استهدف بعد ساعات مقر تحالف عزم في بغداد، الذي ينتمي إليه سياسي سني آخر هو خميس الخنجر، لكنه أسفر عن أضرار طفيفة فقط.



واختار البرلمان العراقي، الذي تشكل مؤخرا عقب انتخابات عامة جرت في العاشر من أكتوبر، الحلبوسي رئيسا له لفترة ثانية يوم الأحد الماضي.